La dura reflexión de Nunes: Un equipo como U. Católica no puede estar contento con esta situación

El brasileño Tiago Nunes, entrenador de Universidad Católica, atendió desanimado a los medios luego de que su equipo cayó ante Coquimbo Unido, despidiéndose de la posibilidad de asistir a la próxima Copa Libertadores en 2025.

"Disculparme por no alcanzar el objetivo de llegar a la Libertadores, nos duele un montón. No hicimos lo necesario y yo soy el primero en hacerme cargo, porque soy el comandante. Desde aquí en adelante hay que entender y repetir que un equipo como Católica no puede estar contento con esta situación", expresó el estratega.

Tras esto, Nunes continuó con su crítica diciendo: "Los números no mienten, ocupamos el décimo puesto de local. Perderemos fuerza hasta que el estadio no esté listo. Todo quedó para la última fecha ante un equipo que nos ganó tres veces en el año".

Finalmente, el entrenador de la UC se refirió al próximo mercado de pases: "Tenemos limitaciones, pero debemos buscar jugadores. Los que teníamos no eran propios de un equipo protagonista. Mañana tendremos una reunión de despedida donde daremos gracias por el esfuerzo en esta temporada".