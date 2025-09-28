La UC despidió a Cristián Alvarez, Milován Mirosevic y José Pedro Fuenzalida en emotiva velada

Cerca de 20 mil personas concurrieron este domingo hasta el Claro Arena para presenciar el evento "Adiós Capitanes", partido donde se despidieron tres de los últimos grandes referentes de Universidad Católica: Cristian Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic.

La cancha del reducto precordillerano estuvo repleta de varias glorias de la institución como Alberto Acosta, Ricardo Lunnari, Nelson Tapia, Gerardo Reinoso y Jorge Lunari, además de ex jugadores de la talla de Jorge Vargas, Rodrigo Valenzuela y Luciano Aued, entre otros.

Además, también dijeron presente dos futbolistas actuales del plantel: el capitán y goleador histórico del elenco estudiantil, Fernando Zampedri, y el defensa Gary Medel.

Eso sí, el duelo quedó marcador por el desvanecimiento del exportero Patricio Toledo, quien cayó al suelo en el minuto 11 y tuvo que ser retirado en ambulancia, siendo trasladado hasta un recinto asistencial de emergencia, por un infarto al miocardio.

Luego de un largo momento de tensión, el club confirmó que el otrora seleccionado nacional fue reanimado y estabilizado con éxito, por lo cual el encuentro pudo continuar.

A pesar de ser un compromiso amistoso, de todas maneras algunos se lo tomaron en serio, Fue el caso del histórico "Beto" Acosta, quien en el primer tiempo recibió un pase en profundidad y como en su mejor época en la década de los noventa, convirtió con clase ante José María Buljubasich y abrió la cuenta para Cruzados.

En la segunda fracción, Roberto Gutiérrez emparejó las cifras para la Franja con un globito ante la salida de Tapia, mientras que Andrés "Moto" Romero devolvió la ventaja para los Cruzados con un certero cabezazo ante Damián Álvarez, hijo del "Huaso".

Antes de colgar las botas en 2019, Álvarez levantó siete títulos entre sus tres periodos en el club, mientras que Mirosevic se consagró campeón en cinco oportunidades y el "Chapa" Fuenzalida lo hizo 11 veces, alzándose como el más ganador en la historia del cuadro universitario.

Al final de la velada, los tres dieron una vuelta olímpica bajo el fuerte aplauso de su parcialidad.