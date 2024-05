Mario Lepe recordó duro episodio: A los 15 años eché a mi papá de la casa

El exmediocampista de Universidad Católica, Mario Lepe, símbolo del elenco cruzado, recordó los duros episodios que vivió en su infancia y uno de los que más lo marcó fue el haber echado a su padre de la casa.

"Hay cosas que nadie, ni mi mamá ni mis hermanos saben que hice. Esos esfuerzos que nadie ve, que hice yo solo, a pulso. Esas cosas te marcan y te duelen, pero para tener éxitos hay que hacer esfuerzos y sacrificios grandes. Afortunadamente yo los hice bien y me fue bien", comentó en el libro biográfico "Capitán", de Cristián Arcos.

"Tener que hacer todo solo, porque no tenía ni uno, y me tenía que trasladar de una comuna a otra, sin plata para la micro", añadió antes de entrar en detalle del mencionado hecho.

"Mi papá fue un curado, un alcohólico, un borracho desde que tengo uso de razón. Esto siguió hasta que tuve que echarlo", contó en un texto que reproduce Las Últimas Noticias.

"Tenía 15 años, ya estaba en la Universidad Católica. Un día llegué a la casa, venía con el ánimo arriba porque estaba siendo titular y al día siguiente jugaba, me estaban dando opciones en el equipo. Era un viernes y me acosté temprano. Yo sabía que ese día mi papá iba a llegar curado porque los obreros municipales se iban a tomar todos los viernes, día de pago. Los sábados mi papá andaba siempre pasado a copete. Esa noche llegó y siento gritos. Eran de mi mamá. Me levanté y estaba sangrando. Le pregunté qué pasaba y me dijo que había sido mi papá. El estaba acostado, haciéndose el dormido. Me dio tanta rabia y me fui encima con todo. Le saqué la cresta. Nunca le había pegado", narró.

"No lo hice de manera egoísta. No lo hice porque me convenía o porque me tenía chato, lo hice porque era el momento oportuno de decir basta, de decir que no nos pueda pasar esto como familia, por mí, por mi mamá, por mis hermanos y consideré que el momento de hacerlo", remató.

"No me arrepiento de lo que hice, pero duele tener que hacer eso a los 15 años es difícil para un niño de esa edad", comentó Lepe, quien en aquella oportunidad recibió el apoyo de la institución para la cual hoy trabaja como coordinador de divisiones inferiores.