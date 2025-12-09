Síguenos:
¿Matías Palavecino está cerca de fichar por Universidad Católica?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un gran movimiento ubicó al exCoquimbo a un paso de los "cruzados".

¿Matías Palavecino está cerca de fichar por Universidad Católica?
 Photosport
Matías Palavecino finaliza su contrato luego de ser figura en el título de Coquimbo Unido y Universidad Católica pisó fuerte en busca de su fichaje de cara a un 2026 donde afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el volante llegó hasta el Complejo Deportivo "Raimundo Tupper" durante la jornada de este martes, luego de haber participado en la Gala Crack.

El arribo del trasandino a las instalaciones "cruzadas" apunta a los acercamientos del club para hacerse con sus servicios, en conversaciones con la gerencia comandada por José María Buljubasich.

De esta manera, la UC tomó una considerable delantera en la carrera por el "10", que también está en la carpeta de Universidad de Chile.

Palavecino, de 27 años, fue incluido dentro del equipo ideal de la Liga de Primera 2025, donde firmó cuatro goles y nueve asistencias en 28 partidos jugados.

