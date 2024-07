Nunes tras victoria sobre Ñublense: Si hay algo que no existe en el fútbol es justicia

Tiago Nunes se refirió a la agónica victoria 2-1 de Universidad Católica ante Ñublense y se mostró contento por lograr sumar tres puntos y quedarse en la tercera posición de la tabla en el Campeonato Nacional.

El brasileño comentó sobre los merecimientos que tuvo cada equipo para ganar el encuentro.

"Si hay algo que no existe en el fútbol es justicia, si lo ganamos es porque hicimos algo para ganar o el rival no hizo lo suficiente para ganar. Dejo eso para que lo evalúen, me voy feliz con los tres puntos en la billetera", expresó.

Tambien aprovechó de ovacionar a su equipo: "Hicimos un primer tiempo muy bueno, pocas veces hemos jugado así como visitante, tuvimos mucho el balón e intentamos asociarnos, generamos situaciones. El gol es fruto del trabajo colectivo".

"Es complicado jugar acá, ante un equipo ante el que es difícil defender. Lo ganamos con el corazón, por insistir hasta el final. Tuvimos la suerte de tener el penal, la suerte acompaña a los equipos que pelean arriba", concluyó.