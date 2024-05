Tiago Nunes anticipó la visita a Unión Española: Es un rival directo

El entrenador de Universidad Católica, Tiago Nunes, anticipó la visita del próximo sábado a Unión Española, por la fecha 11 del Campeonato Nacional, y apuntó que se trata de un rival "directo" en la lucha por sumarse a la parte alta de la tabla.

"Hay mucho respeto y consideración por el rival, pero también sabemos de nuestro potencial, no solo en la fase defensiva, sino también en lo que se puede generar. Todos los partidos son parejos y es temprano para adelantar cualquier cosa. Tenemos que tener el máximo cuidado", sostuvo.

En esa línea aportó que el elenco rojo "es un rival directo en esta búsqueda de recuperación del equipo y meterlo en los primeros puestos, de seguir pensando en el largo plazo".

"Solo podemos pensar en el partido con Unión Española, si hay una victoria es un puesto que se gana, es un confronte directo. En este momento no pienso en los números, sí en el aspecto del rendimiento del equipo", apuntó.

Por ello, Nunes cree que quedar en lo más alto del torneo durante el primer semestre "no significa nada, tenemos que estar en los primeros puestos en noviembre. Tenemos que mejorar partido a partido".

También dedicó palabras a la manera en que trabaja en el bloque defensivo: "Tenemos que defender con los 11 jugadores, no creo que en un equipo tengamos que privilegiar jugadores para que no tengan funciones defensivas. Pasó el tiempo en que jugadores solo defendían y otros solo atacaban. Es un deporte colectivo", dijo.

Por otro lado, dejó palabras elogiosas a Alexander Aravena: "En mi opinión no hay ningún jugador reserva ni ninguno titular. Intento plasmar el equipo pensando partido a partido. Eso no quiere decir que no valoro a Alexander Aravena. Es un jugador que mantiene una buena calidad hace tiempo, un promedio de goles alto. Intento encontrar mi mejor versión como entrenador para potenciar a cada jugador. Para mí, Aravena es importante y está tan considerado como los demás", cerró.

El duelo se jugará a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura.