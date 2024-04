Tiago Nunes: Intentamos que los jugadores compitan al máximo por el puesto

El entrenador de Universidad Católica, Tiago Nunes, hizo la previa al duelo de este fin de semana ante Deportes Iquique y sostuvo que de momento una de sus principales tareas es que los futbolistas del plantel peleen al máximo para ganarse el puesto.

"Hemos trabajado solo en dos partidos. Estamos entrenando a todos de una forma parecida, intentando hacer que compitan al máximo por el puesto. Estamos encontrando una base de siete u ocho jugadores. Siempre comento que en cada partido hay puntos estratégicos que tenemos que enfocar. Casi siempre habrá cambios en nombres por un tema puntual", dijo sobre el equipo que espera utilizar para el próximo duelo.

"Ya existía una base y no estamos tan distantes en los nombres, pero los jugadores se están esforzando bastante para competir por el puesto", dijo.

Sobre el choque con los nortinos, expuso que "es un partido durísimo. Estamos confiados porque hemos evolucionado paso a paso, poco a poco. Los jugadores están demostrando que tienen condiciones. La identidad se genera partido a partido, con los resultados, cuando las cosas empiezan a salir bien".

Ante una eventual salida de Alexander Aravena tras el primer semestre, dijo que no es algo que piense de momento: "Estoy enfocado en el partido del sábado", apuntó, mientras que se refirió también a los estados de las canchas en nuestro país y cómo las afrontan con el estilo de juego

"Tenemos que encontrar una forma de jugar que se acerque a nuestras características. Hay variables que se controlan y otras no, tenemos que adaptarnos a qué necesita el partido", argumentó.

"Es algo que no es una novedad que una cancha buena favorece al buen fútbol. Si nos toca jugar en una cancha mala, tenemos que adaptarnos. No cambiar nuestra forma, pero entender el concepto para que no acabemos teniendo problemas por intentar haciendo un tipo de juego que no está conforme con las condiciones de la cancha", completó.