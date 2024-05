Tiago Nunes: Naturalmente tenemos que pensar en ganar títulos por ser un equipo grande

El brasileño Tiago Nunes, entrenador de Universidad Católica, atendió a los medios de comunicación tras la victoria ante Unión Española en el Estadio Santa Laura, destacando el funcionamiento de su equipo y puntualizando en la ausencia de una identidad a partir de la localía.

"El equipo siempre juega de visita, nunca de local. Algunos momentos no consigue encontrar su mejor momento porque no tiene una identidad clara. Pero eso no es excusa. Tenemos que mantener lo que estamos haciendo. Por ser un equipo grande, naturalmente tenemos que pensar en ganar títulos", comentó.

Tras esto profundizó en el desarrollo del duelo diciendo: "Cuando estamos once contra once el partido fue parejo. Nosotros salimos bien de atrás, pero en la creación no estuvimos finos. Con un jugador más cambia el partido y tuvimos chances de hacer un tercer, cuarto y quinto gol. Ellos generaron un final de partido innecesario"

"No voy a hablar de la cancha porque me parece que decirlo en el primer partido generó mucha bulla. No quiero entrar en polémicas. Hay un montón de cosas que se pueden mejorar, pero no soy el indicado para hablar de ello", sentenció respecto al paupérrimo estado del terreno de juego.