Tiago Nunes sobre sus dichos: La intención fue positiva, pensando en el bienestar del club

El entrenador de Universidad Católica, Tiago Nunes, mantuvo sus duros dichos contra la ANFP emitidos el pasado jueves, en la antesala al partido contra Everton, y explicó que su intención fue buscar el bienestar del club.

"Hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Cuando hablo de un tema intento ser lo más claro posible respecto a mi opinión y las cosas que hablo. Después, la interpretación no depende de mí", declaró.

"La intención siempre fue positiva, pensando en el bienestar del club, de mis jugadores y principalmente para que el fútbol en general sea tratado de la forma en que yo creo que debe ser tratado en cualquier parte del mundo, de forma muy respetuosa, clara", expuso.

Luego, sostuvo que "cualquier persona es posible de equivocarse en algún momento, pero en lo que hablé el día de la conferencia intenté explicar de forma clara respecto de lo que quería. Ya hablé lo que tenía que hablar, dejé mi posición clara y tengo que enfocarme solo en la parte deportiva y valorar el trabajo que estamos haciendo acá ".

"Se han hecho un montón de cosas buenas en estos cuatro meses y si alguien no interpretó de manera ideal las palabras, no puedo hacer nada. Yo hablo para la gente que iene la intención de debatir conceptos e ideas y a esas personas estoy cien por ciento disponible. Desde siempre sé que la crítica es parte de, y cuando uno habla tiene que estar abierto a recibirlas", finalizó sobre el tema.

También, Nunes dedicó dichos a la discusión con el jugador de Everton Tomás Asta-Buruaga, que le significó una citación al Tribunal de Disciplina-.

"Me pareció un roce normal dentro del fútbol, de la pasionalidad del fútbol, y al final me parece algo muy normal en lo que veo del fútbol. Lo que sucede es una variable que no controlo, cómo las personas reaccionan y ven esta situación", declaró.

"Puedo decir que tengo que seguir con mi trabajo, no me voy a enfocar en esto ahora, lo haré cuando sea necesario, estoy más enfocado en lo deportivo. Esta semana hemos hablado de hartas cosas que están afuera de la cancha, hay que intentar volver a hablar solo de lo que pasa en la parte deportiva, que me toca realmente, que es la parte de como anda el equipo, como entrenar a los jugadores y veremos en la parte directiva el otro tema", cerró.

Sobre alguna oferta sobre Gonzalo Tapia, dijo que no tiene información, mientras que señaló que aún esperan por la recuperación de Valber Huerta y del refuerzo Jader Gentil, reconoció que le sorprendió su llegada, pero que fue una buena oportunidad de mercado.