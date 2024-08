Tiago Nunes: Solo estoy preocupado porque el equipo siga rindiendo

El técnico de Universidad Católica, Tiago Nunes, se mostró tranquilo en medio de los movimientos del mercado de pases, pues dijo que su foco solo está puesto en el rendimiento del equipo, que se metió de lleno en la pelea por el título.

Al ser consultado sobre Vicente Taborda, quien suena como inminente refuerzo "cruzado", explicó que "es jugador de Boca Juniors, no tengo que tener ninguna opinión respecto a este jugador".

En ese escenario, comentó que "no estoy preocupado por nada, solo estoy preocupado más porque nuestro equipo siga rindiendo, jugando bien y principalmente que tengan el foco y haga un buen partido el sábado".

En plena disputa por el torneo, el DT brasileño sostuvo que la principal fortaleza de su escuadra es "el equilibrio. Somos un equipo que defiende y ataca de forma equilibrada, hemos logrado hasta el momento ser una de las principales defensas del torneo, hemos sumado un número de goles importantes y principalmente un número de puntaje bastante alto desde nuestra llegada".

"Cuando estamos mentalmente fuertes somos un equipo competitivo, tenemos que jugar en nuestro límite, tampoco somos un equipo que podría pasar por encima de cualquier rival, tenemos que pelear cada partido a cada momento, ser un equipo ordenado tácticamente, estar metidos en el partido, y tener un buen día técnicamente. La fortaleza es el equilibrio, técnico, táctico, físico y mental para competir", destacó.

Sobre los jugadores que están en recuperación, sostuvo que "cada uno está en tiempos diferentes. No creo que alguno esté para este fin de semana, para la próxima semana creo que vamos a tener algunos disponibles, como Alfonso Parot y quizás podría estar Clemente Montes, pero no es seguro".

La importancia de Zampedri

El adiestrador del os "cruzados" también subrayó lo fundamental que es tener en el equipo a un goleador como Fernando Zampderi, sobre todo en la ruta al título.

"Todo equipo que tenga un goleador marca diferencia en el torneo. Tenemos un jugador con esa marca, cuando llegué era evidente, la primera conferencia que participé y me preguntaron siempre repetí y continúo creyendo que un equipo como Católica tiene que pelear sí o sí el título; si las cosas no se dan por una u otra cosa, lo veremos, pero la intención tiene que estar".

"No me parece que sea diferente pensando que los demás equipos grandes no deberían, creo que siempre el torneo debería pasar por esos tres y siempre algún equipo más que se suma, el torneo está abierto, el líder es Coquimbo, el equipo más regular, y después hay otros equipos que están cerca y el puntaje al final va a definirse en las últimas fechas, es un torneo abierto y es interesante verlo peleado punto a punto, ojalá se mantenga dentro de la cancha y no afuera", insistió.

Para finalizar, dijo que en cuanto a las llegadas al torneo de Charles Aránguiz y Mauricio Isla "cualquier aporte de jugadores de experiencia suman para el torneo, eso trae un plus porque al final cuanto más jugadores de jerarquía estén disputando el torneo, más aumenta el nivel y la exigencia, más gente estará atenta a lo que sucede en el torneo chileno y principalmente un torneo tan disputado como este, cualquier jugador que llegue de afuera, principalmente tan importantes para el fútbol chileno pueden sumar para que el fútbol chileno mantenga el crecimiento y ojalá pueda inspirar a otros jugadores jóvenes a seguir el mismo camino".