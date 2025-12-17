Universidad Católica igualó con Perú en la segunda jornada de la Copa UC Sub 17
Luciano Soto anotó el único tanto de los Cruzados.
Luciano Soto anotó el único tanto de los Cruzados.
Universidad Católica igualó 1-1 con Perú este miércoles en el Claro Arena, en la segunda jornada del Grupo A de la Copa UC Sub 17.
Luciano Soto abrió el marcador para los Cruzados (29'), pero Gonzalo Alvarez lo igualó para el seleccionado peruano (37').
El resultado dejó a la UC en el segundo lugar del Grupo A, con cuatro puntos, igualado con Colombia, que lidera la tabla tras haber vencido por 3-0 a Catar en esta jornada.
Los peruanos están terceros, con dos positivos, mientras que la selección asiática está en el último puesto.
La UC buscará la clasificación a la siguiente fase de la Copa UC este jueves, cuando enfrente a Colombia por el liderato del grupo; el otro duelo del Grupo A lo disputarán Perú y Catar.