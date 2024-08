Zampedri: Estoy muy feliz con lo del récord, pero hay cosas más importantes que lograr

Luego de una actividad en las obras de remodelación del Estadio San Carlos de Apoquindo, Fernando Zampedri, capitán de Universidad Católica, entregó sus sensaciones tras la caída como visitante con Cobresal y volvió a abordar la posibilidad de ser goleador histórico del club, título que está a solo dos dianas.

"Estoy muy feliz con el tema del récord, pero hay gente por detrás que merece más; un vestuario entero que quiere luchar por un torneo o entrar a una copa. Agradezco a todos, pero hay cosas más importantes que esperamos lograr este año", expresó.

Sobre el último partido, el delantero señaló que "nos ha dolido mucho la derrota, teníamos una expectativa totalmente diferente. No queda otra que seguir. Hasta que estemos en las matemáticas y sea posible, seguiremos luchando por esto".

"Quizás nos pudimos ir con un 2-1 en el primer tiempo y no se dio. Sabemos que Cobresal juega a ida y vuelta, y no lo pudimos sostener. Las oportunidades que tuvimos para concretar no se dieron y sufrimos la derrota", repasó.

Respecto a su sustitución en el norte, Zampedri destacó que "hay compañeros afuera que también lo están haciendo bien. En el tema físico no estaba al cien y sabía que en el segundo tiempo iba a salir. Es difícil jugar en esa cancha. Tenemos que cuidarnos un poco".

El artillero también destacó que "todavía no estamos al tanto si se cambiará el partido (contra Colo Colo) o no", pero "vamos a trabajar y después vamos a tener más información".