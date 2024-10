Zampedri se ilusiona con la selección: Si puedo aportar, sin duda lo haría

El goleador histórico de Universidad Católica, Fernando Zampedri, se abrió a la posibilidad de jugar por la selección chilena una vez que se cumplan los plazos y trámites para obtener la nacionalidad.

En diálogo con Cooperativa Deportes, el nacido en Argentina expresó que "no hablé con nadie del entorno de la selección, y no debería porque no han salido los papeles. Sí me estoy haciendo los papeles para que lleguen, y espero que lleguen a fin de año".

"Lo primero de esto es beneficiar a Católica, y segundo, porque quiero quedarme en el país muchos años más; después, si se da la posibilidad de aportar un granito a la selección y tengo la posibilidad, sin duda lo haría", añadió.

El goleador también tuvo palabras para lo ocurrido estos días luego de que se concretó su anotación número 119 con la camiseta de la Franja.

"Han sido días muy agitados, muy emocionantes. Al llegar al club hicimos un video con un recibimiento que me va a quedar para siempre, porque fue una fila de las personas que trabajan en el club, del plantel, del plantel femenino, de dirigentes, de los planteles de inferiores y al final estaban mi esposa y mis hijos, fue todo muy lindo", comentó.