Zampedri tras renovar con la UC: No quedan dudas que es el equipo de mis amores

En medio de la jornada en la que fue reconocido con una placa en el Claro Arena, el delantero Fernando Zampedri aprovechó de atender a los medios en la conferencia posterior y compartió su cariño por toda la institución que es Universidad Católica.

⚪️🔵 A esta hora se develan las placas conmemorativas para Juvenal Olmos y Fernando Zampedri por anotar los primeros goles en el estadio San Carlos de Apoquindo y Claro Arena respectivamente. @Cooperativa #LosCruzados pic.twitter.com/xbtFrr5CfD — Sebastián Aguilar G. (@sebaguilarg) December 5, 2025

"Es la primera vez que estoy viviendo este momento tan especial en un club, tener una placa con mi nombre, es muchísimo. Lo voy a llevar en el corazón para siempre. No quedan dudas que este es el equipo de mis amores. Este es un sueño cumplido para mí", aseguró.

Consultado por su primer gol, el ariete chileno expuso: "Fue una espera larga, dos años y medio. El primer gol lo soñaba desde que cerramos el otro estadio. No era una necesidad mía, sino que era algo que lo quería. Con el paso del tiempo el hincha me lo hizo saber también, los días previos a este partido me decían 'vos sos el ideal', 'vos sos el indicado'".

"Estoy contento por llegar a un acuerdo con el club nuevamente, es muy fácil de negociar con este directorio. Felicitar al club también por hacer el esfuerzo por Branco (Ampuero), por Gary (Medel), por muchos más de mis compañeros también que están en la misma que nosotros", agregó.

Finalmente, Zampedri se refirió a la posibilidad de ser hexagoleador: "Sería histórico, pero soy muy sincero porque estamos muy enfocados grupalmente en conseguir la clasificación mañana a la Copa Libertadores. Después si en lo personal consigo salir goleador nuevamente, seguramente lo festejaremos".