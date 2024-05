Zampedri y su golazo de chilena ante la U: Es por la confianza que me tengo

Un golazo de chilena de Fernando Zampedri le permitió a Universidad Católica desequilibrar el marcador y derrotar por un ajustado 2-1 a Universidad de Chile, poniendo fin al extenso invicto de los azules en el Campeonato Nacional.



Corría el minuto 61' cuando el delantero y capitán del conjunto cruzado se realizó una espectacular contorsión ante el centro de Branco Ampuero, superando la resistencia de Gabriel Castellón, acción que detalló una vez concluido el partido.



"Es la confianza que me tengo. Veo que no llega el central y que me queda atrás, así que tiré la chilena, buscando que se le abra al arquero. Fue un golazo", comentó el "Toro" en conversación con TNT Sports.



En la misma línea, el argentino remarcó que "siempre es lindo y va a quedar en el recuerdo hacer un gol en un clásico. Muy contento por eso, este gol me puso en un lugar histórico de Católica sumamente importante. Respetando cada uno los que están ahí, pero quiero hacer mi propio camino, estoy en busca de un logro muy importante".



Por otra parte, el trasandino destacó el hecho de extender su racha goleadora y consolidarse como tercer máximo anotador del club, precisando que "estoy haciendo mi propio camino, en busca de un logro muy importante. Es una historia larga, era solamente por un año (el contrato), pero me fue tan bien que el club siguió confiando en mí. Ahí se abrió una puerta muy grande. Y bueno, hoy estoy por esa puerta que abrí y buscando el récord".



Asimismo, señaló que "ojalá sea este año. Como siempre digo, gracias a mis compañeros, gracias también a mi familia, que es un apoyo importante. Sabía que iba a convertir un gol hoy. Tenía mucha fe. Aunque venía con una molestia muy grande, me costó mucho jugar, pensé que no iba a llegar".

¿Se lesionó?

Con respecto a esto último, Zampedri explicó que "tuve que salir, no sé qué tendré, pero sabía que podía convertir en esta cancha. Sabía que podía convertir contra este rival y dar un pasito más. Espero que lo hayan disfrutado los hinchas".