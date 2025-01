Abogado de la U tras derrota en el TAS: Era momento de dejar al lado las pasiones

La semana pasada el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) retiró la apelación de Universidad de Chile contra Colo Colo por el supuesto desacato del técnico del "Cacique", Jorge Almirón, en el cierre del Campeonato Nacional 2024.

Esto debido a que "el Apelante no ha presentado la Memoria de Apelación ni tampoco ha nombrado al árbitro dentro del plazo. La apelación se considera retirada, de conformidad con los Artículos R36 y R51 del Código".

A días de la determinación del TAS, el abogado y director de Azul Azul, José Ramón Correa, sacó la voz sobre la fallida denuncia del conjunto estudiantil contra los "albos".

"Lo que buscábamos era un juicio abreviado y para ello se necesitaba acuerdo entre las partes, pero la ANFP -de manera legítima- decide no llegar a este entendimiento y entonces decidimos no prosperar, pues los costos del juicio largo superaban los 300 millones de pesos", expresó a La Tercera.

Correa añadió que ante la denuncia,"no hay arrepentimientos. Fuimos a buscar un juicio abreviado e hicimos todo lo posible por obtenerlo. Como hincha, me hubiese encantado seguir con la acción legal. Pero mi deber es resguardar los recursos de la institución y creo que fue una buena decisión no prosperar".

Además, aseguró que el mensaje al hincha de la U es "que estamos actuando razonablemente. Queríamos un juicio abreviado para resolver lo que es justo, acatar las reglas. Pero ante la posición de la ANFP, solo nos quedó proceder con la razón. No podíamos arriesgar el patrimonio del club o dejar al equipo sin refuerzos. Era el momento de dejar al lado las pasiones y créame no fue fácil".

Por último, Correa sentenció: "Es correcto reclamar cuando no se están cumpliendo las reglas, pero la pasión no puede nublar la razón y se decidió actuar razonablemente".