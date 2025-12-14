Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

"14 años de una noche mágica": La U conmemora la obtención de la Copa Sudamericana 2011

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los azules se consagraron en el Estadio Nacional con una notable temporada de Eduardo Vargas.

En portada

Este domingo se cumplen 14 años de que Universidad de Chile se alzó con la Copa Sudamericana 2011 en una notable actuación en el Estadio Nacional ante Liga de Quito.

Tras imponerse por 1-0 con gol de Eduardo Vargas en la ida jugada en Ecuador, los azules llegaron a sentenciar la consagración el Estadio Nacional.

En el partido de vuelta jugado en Santiago, la U mostró desde la primera jugada su superioridad y Vargas extendió la ventaja con un golazo en la entrada del área rival.

En el complemento, Gustavo Lorenzetti aumentó la euforia de los hinchas "bullangueros", mientras que "turboman" terminó de consolidarse con la camiseta de Universidad de Chile con un golazo.

Con esta brillante campaña, los dirigidos en aquel momento por Jorge Sampaoli sentenciaron su mejor campaña en el ámbito internacional quedando como campeón invicto.

