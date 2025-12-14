"14 años de una noche mágica": La U conmemora la obtención de la Copa Sudamericana 2011

Este domingo se cumplen 14 años de que Universidad de Chile se alzó con la Copa Sudamericana 2011 en una notable actuación en el Estadio Nacional ante Liga de Quito.

Tras imponerse por 1-0 con gol de Eduardo Vargas en la ida jugada en Ecuador, los azules llegaron a sentenciar la consagración el Estadio Nacional.

Se cumplen 13 años del gol de Eduardo Vargas a Liga de Quito por la final de ida de la Copa Sudamericana. La U gana por primera vez en Ecuador, mantiene el invicto y queda a 90 minutos del título.



Liga de Quito 0 🇪🇨

Universidad de Chile 1 🇨🇱 #UnDiaComoHoy pic.twitter.com/NhVmDRiVw0 — Nicolás Tesla (@N1c_o1as) December 8, 2024

En el partido de vuelta jugado en Santiago, la U mostró desde la primera jugada su superioridad y Vargas extendió la ventaja con un golazo en la entrada del área rival.

En el complemento, Gustavo Lorenzetti aumentó la euforia de los hinchas "bullangueros", mientras que "turboman" terminó de consolidarse con la camiseta de Universidad de Chile con un golazo.

#UnDiaComoHoy

Universidad de Chile CAMPEÓN

Copa #Sudamericana 2011 🏆



U de Chile 3 Liga de Quito 0



-La U baja su primera ⭐️ continental de forma invicta ✅

-Primer título de un equipo 🇨🇱 en 🏟️ Nacional

-2 Goles de Eduardo Vargas y uno de Gustavo Lorenzetti#VamosLaU pic.twitter.com/OTxRYpKm94 — Nicolás Tesla (@N1c_o1as) December 14, 2023

Con esta brillante campaña, los dirigidos en aquel momento por Jorge Sampaoli sentenciaron su mejor campaña en el ámbito internacional quedando como campeón invicto.