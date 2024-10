Alvarez: En estas instancias de definiciones hay que mantener el equilibrio

Gustavo Alvarez, entrenador de Universidad de Chile, palpitó el duelo contra Unión La Calera y repasó la animada lucha por el título, que se encendió con Colo Colo como gran perseguidor tras vencer a Universidad Católica en el clásico.

"Las formas y el estilo fueron permanentes todo el año, siempre fue un mensaje de tranquilidad. Sé que en competencias muy parejas los detalles son determinantes, de la primera a la última fecha, pero en estas cuatro fechas que quedan hay que reducir el margen de error lo más posible", dijo en conferencia de prensa.

"Es muy difícil determinar quién depende de sí mismo y quién no. Eso lo vamos a ver cuando todos los equipos tengan la misma cantidad de partidos jugados, mientras tanto es relativo. Cuando termine el Campeonato sacaremos conclusiones, no me anticipo a ningún balance", añadió.

"En estas instancias de definiciones hay que mantener el equilibrio más que nunca. La mejor forma de demostrar madurez es seguir de la misma forma, independiente de las circunstancias. No hay nada externo que me altere. Hay que enfocarnos en nuestra tarea, lo venimos haciendo de muy buena forma y esperamos coronarlo", indicó.

"Todo logro da la satisfacción de una tarea bien hecha, pero todavía quedan unas fechas por jugar y nosotros tenemos una aspiración mayor a disputar la Copa Libertadores en fase de grupos", agregó, remarcando que "nuestra ambición es transformar el éxito en la gloria".

El duelo contra los "cementeros"

Respecto a su próximo rival, Alvarez señaló que "no me imagino a La Calera muy metida atrás. Después, todo puede pasar. Es verdad que está en la parte baja, pero desde la llegada de este entrenador (Walter Lemma) la campaña es muy buena, estaría de mitad de tabla para arriba.

"Cuando Calera esperó atrás fue porque estaba ganando y quedaba poco tiempo. Es difícil asegurar lo que va a ser el rival, uno habla por lo que analizó. Creo que va a ser un equipo que va a venir a proponer y mantener su estilo", analizó.

"Los partidos anteriores son enseñanzas. Si nos salen a buscar o a esperar, estamos preparados", continuó. Además, sobre la baja de Leandro Fernández por suspensión, dijo que "las fallas arbitrales y las sanciones del Tribunal hay que aceptarlas y seguir adelante, nada más".

La U recibira a La Calera en el Estadio Nacional este sábado 5 de octubre a las 21:00 horas, con servicio especial del Metro de Santiago y la cobertura de Cooperativa.cl y Cooperativa Deportes.