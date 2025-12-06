Alvarez lamentó la clasificación de la U a la Copa Sudamericana: Queríamos otra cosa

Un Gustavo Alvarez con mucha desazón enfrentó a los medios luego de que Universidad de Chile consiguiese una victoria poco fructífera en sus intenciones de clasificar a la Copa Libertadores durante la última fecha, por lo que en su análisis fue bastante esquivo tras derrotar y enviar al descenso a Deportes Iquique.

"Iquique no me sorprendió porque venía con muy buenos resultados en las últimas fechas. Valoro que el equipo se repone, anímica y futbolísticamente, porque pudimos irnos en ventaja el primer tiempo. Después se pone en ventaja y quizás nos íbamos con algún gol más, porque tuvimos opciones para concretar", aseguró.

Sin embargo, respecto a su cierre de temporada junto a una posible despedida fue esquivo: "Quizás es muy pronto para sacar conclusiones bien claras. Prefiero tomarme el tiempo para el análisis de la campaña y los objetivos conseguidos. (...) Queríamos otra cosa, pero no se pudo conseguir. Me da pena".

Finalmente, Alvarez apuntó: "Este es un plantel muy maduro. Hay muchachos que los conozco hace tres años y sé cómo pueden responder. Siempre el equipo fue de mucho coraje. Me enorgullece dirigir este equipo porque me vi totalmente representado, y hoy no fue la excepción".