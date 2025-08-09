Alvarez: Mi papá me llevaba a ver a Independiente, pero me representa mucho más dirigir a la U

Posterior a la victoria de Universidad de Chile ante Unión Española, el entrenador Gustavo Alvarez entregó las claves de la remontada en el Nacional, recordando la derrota frente a Cobresal la jornada anterior y anticipó los octavos de la Sudamericana.

"El análisis del plantel que hago es muy bueno como siempre. Perdimos 1-0 el último partido aquí y hoy ganamos 4-1, pero la autocrítica va a ser similar. Ahora jugamos, con el de hoy, cuatro partidos en doce días, uno cada tres. Entonces mi cabeza tiene que estar 100 por ciento en Independiente", mencionó.

Posterior a esto, el estratega del elenco azul puntualizó: "Mi padre fallecido era hincha de Independiente. Él me llevaba a ver al equipo en la década del 80, pero siendo esta mi profesión (DT), me representa mucho más dirigir Universidad de Chile".

"Dirigir este club con esta gente, tan pasional, respetuosa y cariñosa con uno me llena de responsabilidad representarlo como a nivel nacional e internacional. Entonces, lo especial para mí es dirigir este club. A nivel internacional no tenemos que participar, tenemos que competir", agregó.

Finalmente, Alvarez también adelanto un reencuentro con Felipe Loyola: "Lo voy a mandar a marcar, a ver si me hace un gol. Gran mérito de él, (pero en Huachipato) el problema era yo que no lo ponía. Cuando empezó a jugar, me hizo dar cuenta que estaba equivocado. Es una gran persona y tiene merecido todo lo que tiene, va a ser muy grato volver a enfrentarlo".