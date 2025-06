Alvarez sobre la lesión de Charles Aránguiz: La fecha de regreso todavía no está definida

Universidad de Chile se alista para disputar los octavos de final en la Copa Chile, serie en la que le tocará enfrentarse ante Curicó Unido, por lo que Gustavo Alvarez entregó detalles sobre el partido que lo tendrá disputando la ida en Talcahuano.

"Charles Aránguiz está con un tratamiento ya programado y con progresión. La fecha de regreso todavía no está definida, al igual que Agustín Arce. Rodrigo Contreras de alta y Marcelo Díaz tuvo un cuadro viral que le impidió entrenar, pero están disponibles", explicó respecto al equipo con el que pretende contar.

Alvarez también comentó: "Tenemos un calendario apretado a finales del primer semestre. El equipo que voy a alinear tiene siete u ocho jugadores que fueron más titulares que suplentes, ya que las nóminas abren espacio para oportunidades. Curicó conserva la intensidad de Primera División".

Tras esto, el entrenador aclaró su postura ante los vínculos con La Roja: "Estoy enfocado 100 por ciento en el presente. Tengo un contrato con U. de Chile y mi estilo es no responder sobre escenarios ficticios. No me parece responsable opinar de un futuro imaginario".

"El rendimiento de Fabián (Hormazábal) lo vi muy bueno. Confirmó el lo que viene desarrollando aquí. Siempre es un orgullo que un jugador del club represente al país", complementó.

Finalmente, expuso: "La selección aún no está eliminada. Matemáticamente tiene posibilidades, entonces se luchará hasta el último momento".