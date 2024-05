Alvarez tras vencer a La Calera: Una vez más dimos una muestra de carácter

El entrenador Gustavo Alvarez repasó el triunfo 3-1 de Universidad de Chile ante Unión La Calera, resaltando la fortaleza mental de su escuadra, que, además de revertir el marcador, ya piensa en el clásico de la próxima fecha.

"Lo considero una victoria importante. El equipo tuvo una actuación de menos a más. Una vez más dimos una muestra de carácter. Otro paso adelante en funcionamiento, adaptación a sistemas y revertir resultados", señaló en conferencia de prensa.

"Siempre que se empieza perdiendo y se gana se valora más. Vale tres puntos; lo mismo. Siempre digo que el fútbol es técnica, táctica, físico y carácter. Para revertir partidos la dosis de carácter tiene que ser mayor", sumó.

"Hay que tener rebeldía, ambición, amor propio, fuego sagrado; este equipo lo tiene. Es un equipo de muchísimo carácter. A nadie le gusta empezar perdiendo, pero siempre la expectativa de revertir el resultado con estos jugadores está", agregó sobre la remontada.

Respecto al juego en el "Nicolás Chahuán", Alvarez analizó que "teníamos un pasaje vertiginoso en el juego de ataque; exageración en la velocidad. Esperamos tener más paz para tener ideas más claras y llegar a situación de gol".

"Este equipo se está transformando en un equipo confiable. Puede empezar perdiendo, pero no se altera. No acusa el impacto anímico, no defendió en exceso, siguió atacando. Me parece que estamos ante un plantel muy maduro", repasó.

"Siempre las capacidades suman, pero el carácter multiplica. Es fundamental para la construcción del equipo. A final de temporada veremos para qué alcanza, pero al entrenador le da mucha tranquilidad", añadió el DT.

Alvarez también resaltó que "los cambios entraron bien" y "se adaptaron a los distintos sistemas en el partido". También destacó que es "una alegría" el regreso de Juan Pablo Gómez tras su lesión en la pretemporada, junto con el "muy buen partido" de Matías Sepúlveda en una posición no habitual para él en mediocampo.

Por último, palpitó el clásico universitario contra Católica del fin de semana: "Ya estamos preparando el partido. Rápidamente volvemos a concentrar para tener el mejor descanso posible y estar entrenando. Llegamos muy bien en lo futbolístico y anímico sabiendo que es un clásico, con la importancia y relevancia que tiene".

El cruce entre cuadros "estudiantiles" se jugará el sábado 18 de mayo a las 17:30 horas y contará con la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el equipo de Cooperativa Deportes en el dial.