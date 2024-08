Antonio Díaz: Que se quede Marcelo Morales es bueno para todos

El lateral izquierdo Antonio Díaz reconoció que su fichaje en Universidad de Chile se dio como un eventual reemplazante de Marcelo Morales ante una eventual partida del cub, pero cree que su permanencia es positiva para el plantel.

"Venía a eso -a reemplazar a Morales-, pero que se quede es bueno para todos, para mí, para él y para el equipo porque podemos competir por el puesto, nos va a ayudar a seguir peleando arriba, la competencia es muy fuerte, nos mantiene alerta y preparados para que el fin de semana podamos dar lo mejor de nosotros", valoró el exjugador de O'Higgins, club con el que la U se medirá en la próxima fecha.

"-Estoy- muy contento de haber dado el paso de O'Higgins a acá, es un club muy grande, me han recibido muy bien. Todo lo que me ha pasado lo tomo positivo, llegar a la U, estar en un plantel más competitivo, seguro me llevará a seguir creciendo y aprendiendo nuevas cosas. El partido con O'Higgins es un lindo partido, un gran rival y O'Higgins me entregó mucho, estoy agradecido, será una linda prueba para nosotros", señaló.

"Creo que puedo seguir aportando. Los partidos que me tocó, seguir haciendo lo mismo, aportando juego ofensivo, en los defensivos estar firme. Llegué a aportar una buena competencia con Marcelo y José Castro para seguir apuntando a lo más alto", dijo.

Finalmente, explicó que "la competencia es muy fuerte, buena y nos ayuda a todos. Estoy dispuesto a hacer lo que el entrenador diga. Si requiere una posición más adelante, la puedo cumplir".