Assadi y dichos de Alexis Sánchez: Me tomo bien que me tenga considerado

El jugador de Universidad de Chile Lucas Assadi se refirió a la mención que le hizo Alexis Sánchez al comparar a los jóvenes de nuestro país con los argentinos y sostuvo que para él es un signo positivo que esté en el radar del máximo goleador histórico de la Roja.

"Me tomo de buena manera que me tenga considerado. Cuando me ha tocado ir me habla, me aconseja y dice lo que podría mejorar", indicó, profundizado luego en la analogía que hizo el exfutbolista de Inter de Milán.

"Sobre lo de los argentinos con los chilenos, no tengo mucha experiencia con argentinos jóvenes, acá son experimentados, como para llegar a comparar entre chilenos y argentinos", siguió.

También dedicó palabras a la explosiva presentación del adolescente Lamine Yamal ante Francia, en la Eurocopa, y sostuvo que "todas las carreras son diferentes. Darío, un amigo mío, se fue y está rompiéndola allá -en Dinamarca-".

En relación a su presente en la U, expuso que "me he sentido bien con los minutos que he tenido, he agarrando confianza".

En ese sentido anticipó el choque con Everton, por la revancha en semifinales de Copa Chile: "Es un partido de vida o muerte para nosotros, queremos pasar y queremos hacerlo de la mejor manera y así vamos a hacerlo, vamos a ganar al Nacional", cerró.