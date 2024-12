Carolina Coppo: Creo que Azul Azul vulnera el contrato con la Universidad de Chile

La exdirectora de Azul Azul Carolina Coppo afirmó que según su juicio la concesionaria que administra Universidad de Chile vulnera el contrato que sostiene con la casa de estudios, por lo que existe la opción que sea revisado en el caso que su directorio así lo determine.

Coppo conversó con Cooperativa Deportes y dijo que el actual escenario que atraviesa el club, con la polémica de Sartor y la Comisión para el Mercado Financiero, "lo percibo con mucha preocupación como todos los hinchas, es parte de la poca transparencia y opacidad de Sartor desde que llegó al club, haciéndose dueño de la mayoría de las acciones desde Tactical Sports".

"Los malos negocios, negligencias en la administración, sean dolosas o culposas por parte de los ejecutivos de Sartor con sus inversiones, es algo que preocupa a la U, porque era uno de sus mayores accionistas, pero sin dar mayor aviso y sin hacer las consultas debidas a la CMF, se produjo esta venta muy apurada de las acciones que eran de Sartor hacia Michael Clark", declaró.

"La pregunta es si era con patrimonio propio o no, y esa información es importante, porque el valor de las acciones es alto y hay que justificar tener ese patrimonio para efecto de hacerse dueño de esa cantidad de acciones, y en cuanto a que si me sorprende o no que el directorio no haya sabido, por supuesto que no", apuntó.

En esa línea, recordó que "cuando renuncié una de las cosas que más critiqué era la falta de transparencia y que al directorio no se le consultaban algunas decisiones, sino que se tomaban por Michael Clark y un par más, y muchas de las cosas que estimaba el directorio tenía que estar al tanto, si quiera eran informadas, una se informaba por ustedes".

"No sé cuál es la posición que tienen en la universidad, me imagino que de preocupación y me imagino que estudian si es posible -analizar el contrato-. Tienen que tomar la decisión de qué quiere hacer la universidad, y en el caso que se decida demandar la resolución del contrato para efectos de privar a Azul Azul de los derechos de imagen, los logos, colores de la universidad, es una decisión que tendrán que tomar después de un estudio que tendrán que hacer sus abogados".

¿Se vulnera el contrato?

La abogada mencionó que "siempre he sostenido que este contrato, en el fondo, impone a Azul Azul dos tipos de obligaciones. Unas que son financieras, económicas, y que tienen que ver con el pago del royalty, que es un porcentaje, varía en el tiempo y depende de los ingresos que tenga Azul Azul, pero el uso de los distintivos de la universidad tiene que sujetarse de acuerdo al convenio, que contiene en una cláusula una obligación para Azul Azul, que establece que Azul Azul debe usar los distintivos de la universidad con respeto a los valores de la universidad".

"Entonces, este es otro tipo de obligación, una obligación inmaterial, que tiene que ver como funciona, como se trabaja, y ahí habría que configurar y tratar de hacer calzar alguna de las acciones de Azul Azul en una vulneración a los valores de la universidad y creo personalmente que las hay, la falta de transparencia, la turbiedad, opacidad, la forma en que se administra, en particular porque la universidad es un órgano público que está obligada a actuar con transparencia", siguió.

Coppo sostuvo que "no puede tener un socio que no actúe de esa manera, en consecuencia creo que en ese sentido se podría configurar una infracción al contrato. Si se logra hacer eso, habría que demandar el término de contrato, pero no se podría demandar el término por el no pago del royalty, porque sí lo han pagado, sino que por el incumplimiento de la obligación de actuar, moverse y conducirse de acuerdo a los valores de la universidad".

La exdirectora estuvo durante casi ocho años en Azul Azul, y nunca tuvo referencias de quiénes eran los dueños, ante lo que sostuvo en nuestra emisora: "No tengo pruebas, pero tampoco dudas".

"El estudio que se podía hacer, legal, de los documentos, daban cuenta que las acciones las habían comprado distintas sociedades y se podía determinar quiénes eran los dueños de esas sociedades y en ese sentido no se podía acreditar que existieran en la propiedad de Azul Azul dueños que no fueran aquellos que aparecían en las escrituras públicas", detalló.

Por ello, apuntó que "existen ciertas prácticas de las que todos aquellos que estuvimos en el club, y todavía están, tuvieron y dan cuenta de que en realidad quien toma las decisiones no es Clark solo, sino que es Clark con dueños de otros equipos, eso es un secreto a voces, lo saben todos. El motivo de por qué ocurre de esa manera puede ser discutible y por eso no puedo afirmar que los exdueños de Huachipato sean los dueños de la U".

"Públicamente manifesté mi disconformidad y desacuerdo con que Michael Clark fuera presidente de la U", advirtió.

Complementó indicando que a su juicio "no es apto, considero que ser presidente de la U es un cargo importante, que para millones de chilenos es importante, las decisiones que se toman en el directorio de la U pueden significar alegrías y tristezas, decepciones, frustraciones, en la vida de millones de personas, la U es una institución que más allá del club está ligada a la universidad de Chile, que es un pilar fundamental de la República".

"No puede ser cualquier persona el presidente de la U, y Michael Clark no solo consideraba que no era apto para ser presidente de la U por motivos personales, sino que porque su modo de administrar o era el adecuado a mi modo de ver, por este autoritarismo, falta de consideración respecto a las opiniones de los demás, de los órganos que deben gobernar el club, como es el directorio... por todas esas razones", expuso.

Finalmente, detalló que "con el rector -Ennio- Vivaldi tuvimos varias reuniones y atendido a que el estudio no nos llegaban a averiguar más, en ese tiempo no se tenían más medios de prueba con WhatsApp que nos han llegado ahora, no sabíamos mucho, pero atendido que existía ese rumor y que en el estudio de las escrituras no nos llevaban a mucho, tuvimos más de una reunión con Michael Clark, que eran por Zoom, donde afirmaba que no existía ningún dueño de otro equipo que estuviera relacionado con la propiedad de Azul Azul".