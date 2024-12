César Vaccia: El doctor Orozco marcó un antes y un después para la U

El técnico César Vaccia, bicampeón con Universidad de Chile en 1999 y 2000, recordó a René Orozco, expresidente del elenco azul, luego de su fallecimiento a los 94 años, y aseguró que el dirigente marcó un antes y un después para la institución.

"Estoy muy triste por la partida del Doctor. Él fue el que creyó en mí, entonces entre tanto ídolo, entre tanto jugador exitoso, él se la jugó por mí y eso tiene un valor tremendo. Lo conocí en una fiesta que hizo un dirigente, y ahí estuvimos conversado un ratito, pero prácticamente no me conocía, pero siempre fue muy amable", comentó en diálogo con Cooperativa Deportes.

"Yo digo que al final los hombres somos la suma de muchas historias, y en el caso del doctor Orozco, él es parte de mi geografía personal, marcó mi vida. Y si hoy gracias a Dios tengo trabajo es porque él me dio la oportunidad de dirigir al equipo de mis amores", añadió.

"Forma parte de mi historia, y de ahí en adelante, mi vida cambió. Después uno se hace su propio camino, pero fue él quien me dio un empujoncito", complementó.

Con respecto a lo realizado en el club, Vaccia expresó que "él ordenó la U, metió computadores, metió profesionales, había transparencia. Aparece y la U sale campeón en el 94 y 95, y después repite en el 99 y el 2000, y creo que con su personalidad, con su forma de ser marcó un antes y un después para la U".

El entrenador oriundo de San Antonio recordó cómo se gestó su ascenso al primera equipo.

"Roberto (Hernández) renuncia después de un clásico en un clásico amistoso donde pelean Ricardo Rojas con Villaseca, y yo pensaba en que Víctor Hugo Castañeda era el indicado para asumir. Al día siguiente me enteró de la salida de Roberto y volví a mi casa y mi señora, muy sabia ella, me dice que iba a ser yo el técnico... Regresé al Caracol y el doctor me dice 'tenemos una reunión y usted se va a hacer cargo de la U'. Ahí me metió a hablar con los jugadores, y fue todo muy sorpresivo. Me presentó, pidió respeto y dijo que creía en mí".