Directivo de la U: "No estoy pensando en el TAS, perdimos en la cancha"

Mientras el plantel de Universidad de Chile está enfocado en la final de Copa Chile ante Ñublense, en la dirigencia de Azul Azul no se resignan al hecho de haber perdido el título del Campeonato Nacional y por ello hace días anunciaron que acudirán al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

No obstante, en la mesa dirigencial de la sociedad anónima la voz no es unánime, tal como lo dejó ver Juan Pablo Pavez, uno de los directores de la concesionaria que administra al conjunto estudiantil.

"No, de mi parte no. No pienso en eso. No estoy pensando en el TAS, perdimos el partido. Te hablo todo esto a título personal, perdimos con Everton y ya está. Merecimos ganar, para mí el gol es legítimo y seguirá siendo legítimo. Siento que ganamos en la cancha en ese partido", comentó Pavez al programa 100% Azules.

"Es una jugada de fútbol, el partido estaba de ida y vuelta jugándose al límite y el árbitro dejó jugar", añadió.

Por último, añadió: "El fútbol chileno se merecía una final, hubiese sido uno de los mejores campeonatos en mucho tiempo. Perdimos todos, por todos lados", expresó.