Eduardo Berizzo apareció en la órbita de U. de Chile para reemplazar a Alvarez

En Universidad de Chile ya comenzó la danza de nombres ante la inminente salida de Gustavo Alvarez y, pese a que Francisco Meneghini apareció inicialmente entre las alternativas, su nombre comenzó a perder terreno en las últimas horas dentro de la evaluación interna de Azul Azul.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, la dirigencia del club fijó su mirada en dos candidatos argentinos. El primero es Nicolás Díaz, actual técnico de Argentinos Juniors y con pasado en la institución universitaria como parte del cuerpo técnico de Sebastián Beccacece en 2026.

Si bien el perfil le gusta a la dirigencia, para avanzar será necesario negociar una salida con el cuadro trasandino, donde mantiene contrato y goza de buena consideración tras un año en el que alcanzó los cuartos de final en el Torneo Clausura.

El segundo nombre que irrumpió como alternativa es Eduardo Berizzo, quien se encuentra libre desde septiembre tras su paso por León en México. El "Toto" cuenta con adherentes al interior de Azul Azul, que valoran su metodología y su experiencia internacional.

De momento no hay acercamientos con ninguno, pero ambos técnicos hicieron que Meneghini quedase relegado. En este escenario, la U entra en días clave que se definirán a partir de lo que se hable con Gustavo Alvarez, quien solicitó un sustituto para comandar el proyecto 2026.