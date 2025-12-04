¿Tiene opciones? Lo que necesita la U para clasificar a la Copa Libertadores
La jornada final del torneo sellará el destino del "Romántico Viajero".
Este fin de semana culmina la Liga de Primera 2025, con la definición del segundo descenso que en medio tendrá a Universidad de Chile luchando hasta el final por un lugar en la Copa Libertadores 2026.
Los azules visitarán a un Deportes Iquique que se ilusiona con la permanencia, este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas. Sin embargo, la U también depende de otros resultados.
El equipo de Gustavo Alvarez llega en el cuarto puesto con 52 puntos, a uno de O'Higgins y tres por debajo de Universidad Católica.
Para obtener el "Chile 2" directo a fase de grupos, Universidad de Chile debe ganar y que Universidad Católica y O'Higgins sean derrotados en paralelo, ante Unión La Calera y Everton.
Si la UC suma un punto frente a los "cementeros", los "laicos" quedarán sin opciones de clasificación directa, independiente de lo que haga.
En ese caso, para el "Chile 3" la U necesita ganar y que O'Higgins pierda. También le sirve empatar y que los rancagüinos caigan, esto gracias a la amplia diferencia de gol que favorece a los capitalinos.
Cabe señalar que, de no obtener el pase a la Libertadores, Universidad de Chile tendrá que conformarse con la clasificación a Copa Sudamericana.