Formiliano negó problemas físicos: Pueden averiguar donde sea, vengo jugando todos los partidos

El defensor de Universidad de Chile Fabricio Formiliano negó que llegara al club "laico" con problemas físicos y aseguró que ya se encuentra a disposición del entrenador, Gustavo Alvarez.

"No sé de dónde salió eso, sinceramente", replicó ante una consulta sobre una supuesta pubalgia crónica.

"Pueden averiguar donde sea. Vengo con continuidad, jugando todos los partidos, no he tenido ningún problema últimamente. No me preocupa lo que se diga, los estudios salieron correctos, estoy con continuidad, minutos de juego y eso es importante para sumarme lo antes posible", destacó.

Sobre cómo se dio su incorporación a la U, expresó que "se dio todo muy rápido, las negociaciones fueron fáciles. Como había comentado, recibí el llamado el jueves a la noche, llamé a Mathías Corujo, ándate caminando de una, es tremendo club -me dijo-. Los objetivos a nivel grupal y personal siempre son aspirar a lo máximo, ser campeones, hay que ir construyéndolo partido a partido".

También el uruguayo apuntó a los dichos de Charles Aránguiz sobre el nivel de la liga chilena: "Es una opinión personal en cuanto a los lugares donde jugó. Desde mi lugar, a título personal, creo que es una muy buena liga, muy competitiva también. Tiene todo para seguir creciendo, en infraestructura está muy por encima de nivel a Uruguay, una gran diferencia. Esa es mi opinión".

"Estoy en condiciones para estar a la orden, por eso me sumé lo más rápido posible. Vengo con rodaje, eso es importante. Estoy a disposición y muy entusiasmado", cerró.