Gustavo Alvarez: La estadística y el pasado no garantizan rendimiento

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, hizo la previa del duelo que el elenco azul afrontará ante Deportes Iquique, y aseguró que más allá de la buena campaña del elenco universitario, es necesario entender que ni los números ni el pasado garantizan rendimiento.

"Lo que pasa es que la estadística y el pasado no garantizan rendimiento. Yo tengo que tomar decisiones en el día a día que me acerquen al buen rendimiento en la competencia, en este caso de cara al domingo, y por eso nos enfocamos en el día a día a partir de la autocrítica y a partir de lo que me sirve para mejorar el rendimiento y no en estadísticas que no inciden en el partido", dijo Alvarez en conferencia de prensa.

"El domingo ganamos de muy buena manera, pero de inmediato trabajamos en corregir errores que se producen en los partidos y a partir de ahí buscamos el crecimiento permanente colectivo y personal", añadió.

Alvarez se refirió al funcionamiento del equipo pese a las bajas que ha ido sufriendo a lo largo del camino.

"Cuando hay jugadores suspendidos hay que reemplazarlos, y los dos que entraron lo hicieron muy bien, y eso me deja tranquilo porque siempre hablo de un plantel para tener un equipo que sostenga resultados", explicó antes de hablar de Deportes Iquique y en específico de su técnico, Miguel Ramírez.

"Puch y Pino son jugadores importantes, pero destaco el trabajo del entrenador, que tomó un equipo que venía de ascender y que tiene una idea muy clara, que juega bien, que es intenso, que tiene carácter y los resultados son productos de eso. Sin conocerlo, estamos en presencia de un buen DT que tendrá claro cómo reemplazar esos nombres propios y para eso nos preparamos", expresó.

Alvarez también fue consultado respecto a las constantes amonestaciones que recibe el equipo: "Lo de las amarillas es un tema a ajustar. Nosotros imprimimos una gran intensidad de juego y hay que tener el timming en esa intensidad. Las primeras fechas tuvimos muchas sanciones y después nos hemos ido ajustando y seguimos trabajando en seguir mejorando en eso", explicó.

Al ser consultado por refuerzos y en específico por el nombre de Luciano Cabral, Alvarez fue claro: "Todavía no se conversa. Nosotros debemos ir partido a apartido, y mientras no haya una ventana de mercado no es prioritario. Estamos enfocados en los partidos que quedan y después habrá una ventana larga de mercado, y ahí analizaremos la posibilidad de reforzar. No hablo de supuestos, hablo de realidades", concluyó.