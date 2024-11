Gustavo Alvarez: Necesitamos ganar esta final para coronar lo bueno que se ha hecho

El técnico de Universidad de Chile Gustavo Alvarez hizo la previa de la final de Copa Chile que el elenco azul jugará este miércoles ante Ñublense, y aseguró que el equipo necesita ganar este decisivo duelo para coronar lo bueno que se ha hecho a lo largo de la temporada.

"La hinchada de la U genera respeto, admiración y emoción. Si bien uno está centrado en lo profesional y para tomar decisiones debe estar frío, el hincha de la U emociona de local, de visita, en la calle, en las concentraciones", explicó de entrada.

"Emociona tanta pasión y tanta gratitud con el equipo. Me parece que logramos que el club, el plantel, los funcionarios, el cuerpo técnico y los hinchas sintonicen futbolísticamente y emocionalmente de la misma forma, y necesitamos coronarlo con un título, necesitamos ganar esta final para coronar lo bueno que se hizo", añadió.

"Yo lo vivo con tranquilidad, pero al mismo tiempo sé de la magnitud. Cuando nos sentamos el 2 de enero de darle un perfil, una identidad al equipo, al club al hincha y eso en un club tan grande como este, hay que coronarlo con un título", complementó.

"Sé que jugamos por mucho más que tres puntos, sé que jugamos por la gloria", completó.

Alvarez expresó que el plantel se levantó rápido del empate ante Everton y de la imposibilidad de luchar por el título y dijo que "es parte de nuestra profesión. Nosotros tenemos como tarea mejorar y en medio están los resultados. Me parece que la grandeza no es solo la consecución de resultados sino que levantarse de los golpes. Es un plantel de hombres y es un club que sabe los caminos y los objetivos".

Sobre los reclamos de Ñublense respecto a la programación, Alvarez comentó "no he escuchado a Mario. Tengo respeto por él, y admiración, y Ñublense es un buen equipo, un equipo de hombres y después no intervengo en la programación".