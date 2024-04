Gustavo Alvarez: No sé si ganar habría sido un resultado justo, pero si uno posible

Luego de la igualdad 2-2 ante Palestino por la novena fecha del Campeonato Nacional, Gustavo Alvarez, entrenador de Universidad de Chile habló en conferencia de prensa, donde analizó el resultado que mantiene a la U como lider invicto.

"Jugamos contra un muy buen equipo, que compite en torneos internacionales y que tenía una racha sin recibir goles", comenzó diciendo el DT.

"Producto de una muy buena presión abrimos el marcador y es ahí donde tenemos que trabajar para controlar el juego, es un aspecto que tenemos que trabajar para mejorar. Después viene la expulsión nuestra y esa vehemencia la tenemos que regular y evitarlas, lo que pudo pasar con o sin la expulsión es futurología, yo puedo hablar solamente de lo que sucedió", añadió.

"El segundo tiempo me pareció muy bueno del equipo desde el protagonismo, la actitud, la entrega que nos faltó en el primer tiempo. El equipo hizo un desgaste enorme, atacó en todo momento y tuvimos una clara con Luciano Pons por arriba del arquero y pudimos haberlo ganado. No se si habría sido un resultado justo, pero si uno posible", complementó.

El entrenador afirmó que el empate no le preocupa, ya que es "parte de las posibilidades y este equipo ha ganado y empatado hasta aquí y las últimas ocasiones fueron nuestras, como visitante y ante un equipo que peleaba la punta con nosotros. No sé si se mereció ganar, pero lo pudimos haber ganado. Siempre hay cosas para corregir y hay que analizar en qué nos equivocamos y en qué acertamos.

"Es parte del juego, estamos en búsqueda de la perfección, el domingo que viene vamos a llegar a un tercio del torneo y estamos punteros mayormente jugando bien, en un equipo en formación es algo destacable. Tengo un plantel que me hace sentir orgulloso de liderarlo", complementó.

Respecto al estado de la cancha, Alvarez mencionó que "el campo no estaba bueno, pero era para ambos equipos, lamento el estado no solo por nosotros, por Palestino también, jugar en este estado de la cancha no lo beneficia. Me parece que para el parcial fue un buen partido, pero si el campo estaba mejor hubieran disfrutado un mejor espectáculo"

Ahora, los azules deberán enfrentar a Huachipato por la próxima fecha del Campeonato Nacional, a lo que Gustavo Alvarez adelantó lo que será el encuentro.

"Vamos a jugar con un gran equipo, está haciendo un buen papel a nivel internacional y hoy ganó, hay que dar una prueba de juego y de carácter para ganar ese partido", expresó.