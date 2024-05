Gustavo Alvarez por gestos de Castillo: Fue una falta de respeto, algo repudiable

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, tuvo palabras para los gestos del delantero de Universidad Católica Nicolás Castillo a la barra azul luego del clásico universitario y aseguró que fue un hecho repudiable.

"Nosotros los protagonistas debemos ser cuidados porque la exposición provoca que debamos tener una conducta ejemplar", partió diciendo el entrenador en conferencia de prensa.

"Me parece una falta de respeto, repudiable y que será seguramente sancionado. Independiente de los clubes, los colores, el fútbol tiene que ser una acción social que marque un camino", añadió el DT.

De cara al duelo de este sábado ante Ñublense, el entrenador además tuvo palabras para los partidos que ha jugado la U como local luego de resignar varios puntos.

"Hay una constante como local, nos está costando ganar, pero los motivos son diversos. Ante Cobresal nos faltó control del juego y le dimos lugar a dos respuestas rápidas y eso se sumó a que corrimos hacia atrás. Ante Coquimbo fuimos dominadores hasta el gol, y cedimos el protagonismo y ellos con empuje nos pusieron cerca de nuestro arco", expresó.

"Con Iquique nos presionaron hombre a hombre, y quisimos sortear esa presión con pases que entrenamos, y a partir de ahí nos encontramos en desventaja, modificamos sistema y en el segundo tiempo pudimos haberlo ganado. Este último partido presionamos al rival (ante la UC), lo maniatamos y no tuvieron respuesta, pero nos faltó juego. Nos faltó claridad en los pases y en los centros, fue el partido con más centros y resumiendo, hay muchas cuestiones técnico-tácticas que tienen que ver con la no obtención de triunfos como local, pero no hay un patrón coincidente", complementó.

Alvarez tuvo palabras para lo ocurrido con Ignacio Tapia, y aunque mantuvo su postura, dio por cerrado el tema: "Ratifico cada palabra que dije el sábado. Hablamos las cuestiones a mejorar, como toda organización sana que quiere crecer, por lo que ahora estamos enfocados en Ñublense. Para mí es un tema solucionado, pero ratifica cada palabra que dije el sábado", expresó el entrenador argentino.

Alvarez también comentó la posibilidad de sumar refuerzos: "Lo pactamos hablarlo después de la fecha 15. El receso es largo y mientras evaluó el plantel día a día, sumo información y después de la fecha 15 habrá una evaluación más general y ahí nos reuniremos", comentó.

"No quiero hablar de refuerzos porque no lo tengo decidido y a falta de dos fechas, quiero analizar con la 15 fechas. Soy muy respetuoso de los tiempos", añadió antes de hablar de Ñublense.

"Siempre me ocupo de analizar el funcionamiento ofensivo y defensivo que tiene el rival. Ante nosotros los rivales han cambiado de sistema y el dibujo táctico. Mario Salas es un buen entrenador, con una historia muy rica, por lo que estamos en presencia de un muy buen equipo, Ñublense es un equipo que juega bien, que tiene velocidad en las bandas y que creo que vendrá a jugar, a proponer un juego con la intención de pelearnos el protagonismo", comentó.

Por último, Alvarez tuvo palabras para el comportamiento del público en el clásico ante la UC.

"Observé un comportamiento ejemplar, antes, durante y después del partido. No sé los motivos de esa citación, pero noté un comportamiento ejemplar, y después está la incondicionalidad, cuando más costaba empatar el partido, el hincha más apoyaba al equipo, y agradezco el apoyo de la gente. Esperamos el mismo marco para el domingo y recompensar eso con una victoria", finalizó.