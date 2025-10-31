Herrera cargó contra la ANFP tras caída de la U: Gracias por perjudicar al único equipo que representó a Chile

Universidad de Chile sufrió un duro golpe con su caída en semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús y el ídolo azul Johnny Herrera alzó la voz con dardos a la ANFP, a raíz del calendario previo a la revancha que se jugó en Argentina.

El exarquero se sumó a las palabras de Michael Clark por no haberse suspendido el clásico con Universidad Católica del fin de semana, que además del gasto físico también vio la lesión de Lucas Assadi.

"Gracias ANFP por la programación, por perjudicar al único equipo que representó a Chile", expuso en su cuenta de Instagram.

También fue directo en su opinión por el polémico arbitraje del venezolano Alexis Herrera: "Nos robaron, así de simple. No pesamos nada a nivel sudamericano... Vamos no má'!!!".

Luego, en el programa Todos Somos Técnicos, barrió con el juez, iniciando por la dura falta de Agustín Cardozo a Javier Altamirano que solo quedó en amarilla a los seis minutos: "Esto se gestiona. Los venezolanos juegan más béisbol. Es muñequeo. Es increíble la patada, cuando te dicen que el árbitro es venezolano ya sospechas. Por último, se tropieza, pero va directo a golpearlo. No había por donde, lo perdona".

Pese a que Herrara expuso que fue una "jugada interpretativa" la intervención de Lucas Di Yorio en el gol anulado a la U, sí remarcó que hubo una "mano alevosa" que quedó impune en la conquista de Lanús.

El campeón de la Sudamericana 2011 además reafirmó su crítica a los dirigentes al mando del fútbol nacional: "No sé que pensará la ANFP con la programación y la poca ayuda que le dio a Universidad de Chile cuando incluso del partido anterior salieron jugadores lesionados, partiendo desde ahí desde mi punto de vista".