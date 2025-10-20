Israel Poblete también firmó la extensión de su contrato con la U

Poco después de haber anunciado la renovación de Fabián Hormazábal, este mismo lunes Universidad de Chile también confirmó la extensión de contrato del volante Israel Poblete para las próximas temporadas.

Al igual que su compañero, Poblete firmó para seguir ligado al club azul por tres años, hasta el cierre de la campaña 2028.

"Estoy donde quiero estar y espero seguir retribuyendo eso en cancha. Estoy más que agradecido con la gente del club y con el hincha también. Me siento feliz de seguir en este hermoso club. Creo que mi rendimiento ha sido progresivo y quiero que siga creciendo", expuso Poblete.

Llegado al "Bulla" en 2022, y un inamovible del mediocampo en los últimos torneos, Poblete hasta el momento tiene 134 partidos con la U, con 10 goles e igual cantidad de asistencias.

Ahora, a Universidad de Chile solo le resta consolidar formalmente la renovación de Charles Aránguiz, otra figura importante que ya avanzó en las negociaciones para poner la firma.