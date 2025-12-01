Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago18.6°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de U. de Chile para su duelo frente a Coquimbo Unido en Santa Laura

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este martes Universidad de Chile dará cierre a la fecha 29 en la Liga de Primera recibiendo en el Estadio Santa Laura a Coquimbo Unido. El duelo pactado para las 18:00 horas tendrá a los "azules" con esta formación tras el anuncio que hizo Gustavo Alvarez respecto a su continuidad.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados