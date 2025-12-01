La formación de U. de Chile para su duelo frente a Coquimbo Unido en Santa Laura
Este martes Universidad de Chile dará cierre a la fecha 29 en la Liga de Primera recibiendo en el Estadio Santa Laura a Coquimbo Unido. El duelo pactado para las 18:00 horas tendrá a los "azules" con esta formación tras el anuncio que hizo Gustavo Alvarez respecto a su continuidad.
