La U apelará castigo como local y valoró: "Darnos como ganadores es lo que correspondía"

Universidad de Chile se manifestó tras el fallo de Conmebol que dictó su clasificación, junto a un duro castigo sin hinchas, en la Copa Sudamericana por la cancelada revancha ante Independiente y valoró la decisión deportiva, aunque recurrirá respecto a la sanción sobre su fanaticada.

"Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo al darse por ganador a Universidad de Chile, no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público como locales", señaló el texto leído por el presidente de Azul Azul, Michael Clark, en un video.

"Sentimos que darnos como ganadores es lo que correspondía, luego de que el partido no pudo terminar de jugarse por una barbarie donde, de milagro, no hubo muertos y que se produjo por culpa de la mala organización del club anfitrión y la falta de garantías entregadas por las autoridades locales", sumó.

De regreso al castigo a sus hinchas, el club lamentó "profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las Copas Libertadores y Sudamericana".

Clark avisó que la U ya analiza las acciones a seguir sobre aquel castigo y que "estamos trabajando en la apelación".

"El mal comportamiento de unos delincuentes ha generado un enorme problema para nuestros seguidores. Por esta razón continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para sancionar a los causantes de este enorme perjuicio en contra del club y sus hinchas", cerró el mensaje azul.