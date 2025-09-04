Conmebol impuso drástico castigo a hinchas de la U por los incidentes en Avellaneda

Finalmente se conoció el fallo de la Conmebol que dictaminó la clasificación de Universidad de Chile en su llave con Independiente por los octavos de la Copa Sudamericana, encuentro que se vio suspendido tras los incidentes en el Estadio Libertadores de América.

Según detalló el escrito publicado por el ente rector, el cuadro azul también recibió una serie de sanciones por los incidentes que protagonizaron sus fanáticos, y que escalaron hasta graves ataques contra la parcialidad chilena.

El "Romántico Viajero" fue sancionado con jugar los próximos siete partidos como local a puertas cerradas y también con siete encuentros como forastero sin la presencia de su hinchada.

En el aspecto económico, el club recibió una multa que asciende a los 150 mil dólares y otra que equivale a 120 mil por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario. Ambos montos serán debitados automáticamente por los ingresos que recibe el club desde derechos de televisión o patrocinio.

Si bien existe un margen de una semana para apelar, la resolución advirtió a ambos clubes sobre la posibilidad de sanciones más duras en caso de reincidencia y les solicitó realizar campañas contra la violencia en cada uno de sus duelos internacionales.