La U ofreció a Iquique invertir localía pero el equipo nortino se negó

La polémica generada en torno a la decisión de Universidad de Chile de jugar en Concepción su duelo ante Deportes Iquique sumó un nuevo capítulo dado que informaciones de prensa aseguran que el cuadro azul le ofreció al cuadro nortino invertir la localía.

De acuerdo a El Mercurio, la solicitud la hizo el cuadro universitario hace tres semanas a sabiendas de que el Estadio Nacional no estaría disponible para este partido debido a los conciertos que se realizaron la semana pasada en el recinto de Ñuñoa.

Desde el norte la respuesta fue negativa pese a que sonaba tentador recibir al líder en el Estadio Tierra de Campeones.

"No voy a corroborar ni desmentir esa versión. Si en algún momento ofrecieron o no invertir la localía, son temas que se manejan en la interna, en los clubes. Obviamente si la U en algún momento comenta o saca información, se tendrán que hacer responsables de lo que están diciendo. Pero entenderás que hay cosas que no se pueden hacer. Si en ese momento hubiesen ofrecido invertir la localía, yo en la segunda rueda tengo tres partidos de visita. O sea, también hay desventajas, hay cosas deportivas, pero te voy a insistir, el tema ya está, se juega en Concepción el domingo y estamos enfocados en lo deportivo. El resto ya fue historia", expresó al matutino Javier di Gregorio, gerente deportivo de Iquique.

"Nosotros ya nos referimos al grado de molestia que tuvimos y que se entiende por todos los cambios que hubo, la fallida planificación de viaje obviamente que te provoca esta situación, pero hoy ya estamos mentalizados en el partido, en la parte deportiva, en la cancha, y lo que pasó o cómo pasó lamentablemente pasa a segundo plano, y no podemos seguir pegados en eso. Sí generó incomodidad, molestia, pero hay que dar vuelta la página, tampoco tenemos mucho que hacer", añadió Di Gregorio.