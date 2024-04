Leo Rodríguez: Un equipo grande, con aspiraciones de Libertadores debe tener su estadio

El exmediocampista de Universidad de Chile, figura azul en la década de los 90, Leonardo Adrián Rodríguez, comentó el presente del cuadro laico y destacó lo realizado por el elenco en el presente Campeonato Nacional, aunque también habló de la importancia de que el club cuente con estadio propio.

"El equipo ha estado bien. La verdad es que Gustavo ha logrado llegar al plantel, ha entregado energía positiva y lograron armar un lindo grupo humano. La U ha tenido un buen inicio de campeonato, partió ganando, encontrando el triunfo ante Audax Italiano cuando parecía que se iban empate. Luego, haber ganado en el Monumental después de tantos años le da un impulso muy importante al equipo. Ante Cobresal le tocó perder puntos de local, pero es normal que suceda eso en un proceso nuevo y en un Campeonato que está iniciando. Alguna unidad se te puede escapar, pero creo que el balance es más que positivo. Gustavo Álvarez está haciendo un buen trabajo", dijo Rodríguez a La Tercera.

Al ser consultado sobre la importancia de jugar en el coloso de Ñuñoa, el exseleccionado argentino comentó que "jugar en el Estadio Nacional es tener un futbolista más. La U ha sufrido muchísimo durante los últimos años, haciendo de local en Rancagua y otras ciudades. Han sido situaciones complicadas. Para todos es complicado salir de su casa. Fíjate que Audax Italiano ha perdido los dos partidos de local por estar jugando fuera de su recinto, porque siempre es importante jugar en casa".

"Universidad de Chile tiene ese plus, algo que no tiene el resto. Un día de semana te puede meter 40 mil personas. Para nosotros, quienes tuvimos la posibilidad de jugar así, sabemos que al rival lo intimida, le genera una presión extra, en determinado momento se te meten atrás y la gente empuja, para la U eso es importante, muy importante. Estar fuera del Estadio Nacional a la U la ha perjudicado enormemente. De una manera que aún no llegamos a dimensionar. Además, cuanta necesidad tenemos de construir uno propio. Más allá de que la U se sienta local en el Nacional, como equipo grande de Sudamérica, merece tener su propio estadio", expresó.

"Un equipo grande, con aspiraciones de ir por una Libertadores o lograr cosas importantes, debe tener un estadio propio. Es importante. Hay que reconocer que la U se siente local en el Estadio Nacional, yo lo entendí hace más de 20 años, pero lograr construir uno propio sería algo muy lindo", complementó.