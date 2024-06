Matías Sepúlveda se ilusiona con la llegada de Charles Aránguiz a la U: Sería hermoso

El volante de Universidad de Chile Matías Sepúlveda se mostró ilusionado con la oportunidad de tener como compañero a Charles Aránguiz, aunque sostuvo que es un tema que ve la directiva.

"Sería hermoso, la verdad es que es un ídolo para la U y para el fútbol nacional, hizo cosas importantes en la selección", declaró en conferencia de prensa.

"Si llega, no sé cómo está eso porque lo ven los dirigentes y el cuerpo técnico, pero si llega sería un plus para nosotros para la competencia, para aprender y para el futbol chileno en general", declaró.

El futbolista azul también se refirió al enfrentamiento con San Antonio por Copa Chile y descartó que les afecte la reprogramación que sufrieron los encuentros de la llave.

"Son cosas que nos pillan de sorpresa, pero que a la larga no afectan, seguimos trabajando el partido, no paramos ningún día. Puede ser un poco más complicado por la organización, que es en otra ciudad, pero no nos afecta, seguimos metidos en el partido y lo vamos a afrontar con la seriedad que requiere", avisó.