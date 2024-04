Matías Zaldivia extendió su contrato con Universidad de Chile

Universidad de Chile comunicó la renovación del contrato del defensor Matías Zaldivia, quien llegó a los azules a fines del 2022 tras su paso por Colo Colo.

El zaguero estará ligado a la institución estudiantil al menos hasta el 2026, según informaron desde el CDA.

"Estamos felices de anunciar que extendimos el vínculo con nuestro defensor Matías Zaldivia por las próximas dos temporadas", escribió la tienda azul en sus redes oficiales.

"¡A seguir defendiendo los colores del Romántico Viajero, Mati Zaldivia", completaron en la U.

Zaldivia se mostró feliz

"Estoy muy contento por llegar a un acuerdo y seguir más temporadas en el club. Ahora pensar en ganar títulos y que los resultados nos sigan acompañando", expresó el jugador en palabras difundidas por la U.

"Siempre dije que necesitaba un nuevo desafío y aquí lo encontré. Estoy muy cómodo y feliz de estar en la U. Desde que llegué me recibieron muy bien y estoy muy agradecido. También con nuestra gente que nos siguen a todos lados. Me dieron el espacio para juzgarme dentro de la cancha y eso fue importante. Estoy disfrutando el cariño que me dan", sostuvo.

En ese sentido, dijo a los hinchas que "de mí siempre tendrán la entrega y profesionalismo al máximo. Siempre que me ponga esta camiseta va a ser lo mismo: entregarme al 100 y ayudar al club a ganar cosas. Eso me motiva".