Maximiliano Guerrero: Todos los refuerzos son de mucha experiencia y calidad

Maximiliano Guerrero, delantero de Universidad de Chile, habló con el canal oficial del club y valoró la confianza del equipo, destacando los refuerzos que llegaron para el segundo semestre.

"Todos los refuerzos que se han incorporado son de mucha experiencia y calidad. Feliz de que hayan llegado, que vengan a aportar su granito de arena y que estén entrenando al cien por ciento para que nos puedan ayudar a lograr el objetivo principal", comentó.

También analizó el rendimiento de los últimos partidos del cuadro dirigido por Gustavo Alvarez.

"Se ve un equipo con mucha confianza. Creo que en los últimos partidos hemos mantenido el control del juego nosotros, que es lo que estamos buscando y lo que nos pide el profe", aseguró Guerrero.

Además, abordó su presente en el equipo: "Me he sentido súper bien. Creo que he ido volviendo a agarrar confianza porque había tenido el tema de la lesión, pero al volver a jugar me he sentido con confianza y cómodo".

Finalmente, anticipó el encuentro ante O'Higgins, programado para el sábado a las 17:30 horas (21:30 GMT) en Rancagua.

"Tenemos la confianza, aparte estamos punteros. Tenemos que afirmar eso y seguir haciéndolo de buena forma", sentenció.