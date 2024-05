Maximiliano Guerrero y su aparición en prenómina: Siento que es gracias al equipo

El delantero de Universidad de Chile Maximiliano Guerrero comentó el presente del elenco azul de cara al duelo ante Unión La Calera, el próximo lunes, por la fecha 12 del Campeonato Nacional, y tuvo palabras para su aparición entre los 55 jugadores que Ricardo Gareca, técnico de la Roja, reservó para para la Copa América.

"Lo tomo de buena forma, siento que es gracias al equipo, las actuaciones me han llevado a estar de la mejor manera y siento que es gracias a la confianza que me dan mis compañeros y gracias a la confianza que me da el técnico. Siento que el estar en esa lista falta un pasito más para poder ir a la Copa y siento que podré seguir preparándome", dijo Guerrero en conferencia de prensa.

Eso sí, el puntero azul expresó que aún queda largo camino para ser parte de la nómina de 23 que viajará a Estados Unidos.

"Sé que debo seguir trabajando como lo he hecho, quizás haciendo más goles o sumando más asistencias. Tengo la tranquilidad que lo he hecho bien y que lo puedo hacer mejor aún y enfocarme en eso", expresó.

Respecto a su rol, ahora también como mediocampista de enlace, el futbolista expresó que "si bien tengo la libertad que me da el profesor, también debo ganar la espalda de los volantes y trato de ayudar por donde esté más cómodo. Cuando puedo meterme ahí, me he sentido cómodo y también puedo desbordar".

"Siento que cada vez que pasan los partidos, el equipo toma más afinidad y se han ido dando los resultados. Me he sentido cómodo, lo he hecho de buena forma, aprovechando la confianza que me da el técnico", añadió antes de dedicarle palabras a Gustavo Alvarez.

"El profe te hace sentir muy bien. Te pregunta cómo te sientes, y en lo futbolístico me ha ayudado mucho para seguiré creciendo. Trabaja todos los días para que el equipo sea mejor el fin de semana", dijo.

En esa misma línea, contó que el DT siempre apunta al amateurismo, en concordancia con lo que hizo Jorge Sampaoli en el exitoso ciclo al mando de la U.

"El profe nos está diciendo que debemos jugar con el corazón de como jugábamos en el fútbol amatuer, de correr todas las pelotas. Nosotros jugábamos en cancha de tierra y ahora que estamos en estas canchas, debemos hacer de la mejor forma y el profe siempre nos recalca lo del amateurismo", comentó antes de hablar del buen momento azul.

"Más que la presioón, tenemos la motivación de estar en los primeros lugares y eso también es una motivación para corregir errores y seguir sacando ventaja. La gente nos ve como favoritos ya que somos el único invicto, pero nosotros tenemos los pies en la tierra, tratando de mejorar los errores y siempre luchando por sumar los tres puntos", expresó.