Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Nicolás Guerra se aleja de la U y quedó fuera de la citación para enfrentar a Iquique

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero se proyecta para salir del club y jugar la próxima temporada fuera de Chile.

Nicolás Guerra parece estar viviendo sus últimas horas en Universidad de Chile, ya que el delantero nacional quedó al margen de la citación para el partido ante Deportes Iquique en el Tierra de Campeones este sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT).

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, el ariete de 26 años tampoco estuvo presente en el plantel que viajó debido a que fue "víctima" de la deuda de minutos sub 21 que arrastra el equipo en la Liga de Primera, por lo que Ignacio Vásquez y Flavio Moya ocuparon su sitio.

Toda esta situación se complementa con que Guerra tiene la intención de continuar su carrera en el extranjero, por lo que se descarta que salga del elenco universitario con la intención de seguir jugando en el plano local.

Sumado al "Kun", los otros jugadores que también saldrán del "Romántico Viajero" también son delanteros. Rodrigo Conteras termina contrato, Lucas Di Yorio finaliza su préstamo y Christopher Toselli junto a Ignacio Tapia también entran en el éxodo de jugadores.

