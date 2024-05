Nueva lesión de Cristián Palacios complica en Universidad de Chile

Tras salir lesionado en el duelo del domingo ante Ñublense, el delantero uruguayo Cristián Palacios se sometió a exámenes médicos este lunes y quedó en duda de cara al duelo del próximo fin de semana ante Everton, válido por la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional.

El charrúa salió en el entretiempo producto de una dolencia muscular en su pierna derecha en el duelo en que los azules igualaron sin goles ante los chillanejos y fue reemplazado por Luciano Pons.

Se espera que los resultados estén este martes por la mañana, no obstante, de acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el oriental no será parte del duelo del domingo en Sausalito siendo reemplazado por el mencionado Pons y así resguardarlo de cara al receso para que logre una mejor recuperación, dado que esta no es la primera lesión que sufre este año tras perderse tres partidos por esa razón.

¿Cuándo juegan Everton vs. la U?

El partido entre Everton y Universidad de Chile se jugará este domingo 2 desde las 12:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.