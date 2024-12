Representante de Ojeda: Por ahora se queda en la U, nadie me ha dicho lo contrario

Juan Calabrese, representante de Emmanuel Ojeda, conversó con Cooperativa Deportes sobre la continuidad del volante en Universidad de Chile y aseguró que el jugador argentino seguirá en el equipo, ya que en Azul Azul no le han pedido su salida.

"La última charla que tuve fue que lo van a dejar en el club, quieren que se quede, porque terminó bien el año. La prioridad se la damos a la U", señaló Calabrese.

El agente también afirmó que viajará a mediados de diciembre para revisar una renovación del contrato del jugador, ya que termina su vínculo en junio de 2025.

"Está bien él ahí, no nos dijeron que buscara club y que se tiene que ir. Hasta ahora me dijeron que se quede, por ahora se queda, nadie me ha dicho lo contrario", sentenció.