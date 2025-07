Sebastián Rodríguez: Espero ganar títulos con el equipo

Tras una larga espera y varios periodos de pases donde su nombre sonó con fuerza, Sebastián Rodríguez finalmente es nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El volante uruguayo selló su vínculo con el club, mostrándose "muy feliz y muy contento" por concretar un fichaje que considera un paso clave en su carrera.

"La verdad es que estoy muy feliz, muy contento por el momento que me encuentra en la carrera y sobre todo porque es un equipo que ya hacía algún que otro periodo de pases que habíamos estado cerca y por diferentes motivos no se dio. Entonces estoy con mucha alegría de haber llegado", fueron sus primeras palabras.

Para Rodríguez, la decisión de unirse a la U fue impulsada por la magnitud del club y la oportunidad de competir al más alto nivel. "En un equipo tan grande como la U, uno siendo futbolista... esa fue la mayor motivación y el desafío por el que vengo", confesó.

El mediocampista demostró estar al tanto de la actualidad del equipo, mencionando que ha seguido de cerca su campaña. "Sé que en el campeonato están ahí a tres puntos de Coquimbo. Venir a un equipo tan grande y que siempre está peleando por diferentes cosas, es lo que a uno lo motiva", agregó.

Uno de los puntos clave en su llegada fue la comunicación con el entrenador Gustavo Alvarez. Rodríguez reveló que tuvo una charla con el DT, quien le explicó su visión de juego y el rol que espera de él en la cancha.

"Me explicó un poco cómo juegan sus equipos, lo que a él le gusta y cómo me imagina a mí dentro de la cancha. Por suerte es una manera en la que yo veo el fútbol también, así que seguramente me voy a sentir muy cómodo", aseguró el uruguayo, anticipando una buena adaptación al esquema táctico.

Al ser consultado sobre sus características, Sebastián Rodríguez se definió como "alguien muy profesional, tanto dentro como fuera de la cancha", y prometió entrega total. "Dentro de la cancha, (soy alguien) que deja todo, en el acierto o en el error, pero que siempre deja todo por el equipo y por los compañeros".

Finalmente, el nuevo refuerzo azul no dudó en establecer su meta más ambiciosa: "Espero ganar títulos. Poder darle a esta institución un granito de arena que sea ganando un título con esta camiseta. Ya tengo muchas ganas de entrenar y de que me toque salir a la cancha", concluyó.