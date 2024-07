Sepúlveda: Estamos para cosas importantes, con la calidad del plantel todo se hace más fácil

El mediocampista Matías Sepúlveda repasó el presente de Universidad de Chile en la lucha por la punta del Campeonato Nacional, con optimismo de recuperar el primer puesto de la tabla.

"Cada día me he sentido mejor. He tratado de ser un aporte para el equipo. Me ha tocado jugar en distintas posiciones y he tratado de hacer lo mejor posible para el beneficio del equipo", señaló en las redes sociales del elenco azul.

"Nosotros siempre pensamos en lo máximo. Este club está para cosas importantes. Es un club que tiene que estar arriba y nosotros lo afrontamos de esa manera. Como hemos dicho siempre, tenemos que ir partido a partido",agregó.

"Gracias a Dios, en los últimos dos partidos he podido anotar; eso es una alegría para mí, sobre todo porque pude ayudar al plantel. Con la calidad de jugadores y personas que hay en el plantel todo se hace un poco más fácil para rendir", complementó el volante.

Respecto a la visita a Cobresal, que terminó 3-3 luego de ir arriba en las cifras, el hombre de la U señaló que "el equipo buscó el triunfo. Se empató y se perdieron dos puntos importantes para seguir liderando el campeonato, pero hay que rescatar lo positivo, corregir los errores que nos pasaron la cuenta.

Sepúlveda también palpitó el próximo desafío: "Ahora nos toca Audax; a pensar en hacer nuestro mejor partido y quedar liderando como el semestre pasado.

Sobre el duelo contra su exequipo, el jugador mencionó que "es algo especial porque le tengo cariño al club, hay personas importantes que les tengo cariño, pero en la cancha se acaba eso y cada uno se juega su lugar y los tres puntos. Va a ser muy importante ese partido".

El encuentro entre la U y Audax tendrá la localía "itálica" en La Serena y arrancará a las 17:30 horas de este domingo 28 de julio. Podrás seguirlo en las ondas de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.